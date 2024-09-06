Эксперт заявил о необходимости поддерживать ресурсную базу нефти и газа в РФ

Руководитель Роснедр Евгений Петров в эксклюзивном интервью Марине Ким для проекта «Новый мир» заявил, что России как ключевой нефтегазодобывающей стране необходимо поддерживать ресурсную базу по этим видам сырья на перспективу до 100 лет. Интервью было показано в эфире телеканала «СоловьевLive».

«Нашей стране как ключевой добывающей стране по газу и по нефти нужно заниматься поддержанием нашей ресурсной базы на перспективу 50-100 лет», — сказал он.

Петров уверен, что к 2050 году в мировом энергобалансе на долю нефти и газа будет приходиться 70-80%, так как на этих ресурсах завязана практически вся мировая нефтехимия, и огромное количество производных продуктов.

Он пояснил, что населению и промышленности нужно все больше электроэнергии и никакой другой альтернативный источник не сможет ее обеспечить.

В марте прошлого года глава Минэнерго на тот момент Николай Шульгинов направил в правительство письма, в котором говорилось, что к 2040 году добыча газа в России сократится на треть.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала с начала года на продаже нефти и газа.