Альфа-Банк подписал соглашение с правительством Приморского края на ВЭФ

Альфа-Банк и правительство Приморского края займутся совместным развитием социальных и инвестиционных проектов, а также различных программ, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Соглашение об этом было подписано председателем правительства региона Верой Щербиной и руководителем департамента развития бизнеса и инфраструктуры Альфа-Банка Дмитрием Витманом на Восточном экономическом форуме.

Документ предполагает участие банка в семинарах, конференциях и круглых столах с предпринимателями и жителями по актуальным вопросам. Также стороны будут развивать социальное партнерство на территории региона, которое направлено на повышение уровня жизни и комфорта населения.

«Альфа-Банк давно сотрудничает с правительством края в рамках социального направления. Подписанием данного соглашения мы закрепили эту работу и подтвердили серьезность наших совместных планов на будущее. Альфа-Банк постоянно участвует в реализации социальных проектов», — отметил Витман.

По его словам, банк спонсирует мероприятия, связанные с развитием спорта, финансовой грамотности, а также участвует в организации праздничных и развлекательных мероприятий.

«Особенно важно для нас делать это в удаленных от столицы региона малых городах», — сказал он.

В свою очередь, Щербина поблагодарила банк за проделанную работу, а также выразила надежду на дальнейшее продуктивное взаимодействие. Кроме того, коллектив Альфа-Банка был награжден благодарственным письмом от имени губернатора Приморского края за успешную реализацию социальных инициатив.

Также Альфа-Банк на ВЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом.