Сбер будет развивать «Социальную карту Амурской области»

В Амурской области появится социальная карта Сбера, сообщает пресс-служба.

Соответствующий документ о сотрудничестве в рамках IX Восточного экономического форума подписал президент, председатель правления Сбера Герман Греф и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Клиенты Сбера в Амурской области смогут выпустить новую СберКарту и зарегистрировать ее в проекте «Социальная карта Амурской области».

С помощью карты жители региона смогут получать скидки от партнеров, а также пользоваться социальными, транспортными и другими сервисами с выгодой.

«Мы активно участвуем в развитии региональных проектов на основе карты «Мир», чтобы наши клиенты не только с выгодой пользовались всеми преимуществами нашей СберКарты, но и могли использовать ее как социальную», — сказал Греф.

Как отметил губернатор региона Василий Орлов, проект «Социальная карта Амурской области» реализуется в регионе с 2023 года.

«Он позволяет получать скидки от партнеров, при оплате проезда в общественном транспорте. Сегодня к проекту присоединился Сбер», — сказал он.