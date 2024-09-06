Минфин оценил дефицит бюджета России

Дефицит российского федерального бюджета по итогам января — августа составил 331 млрд рублей, или 0,2% ВВП. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

За последний год дефицит бюджета значительно сократился. Для сравнения: по результатам первых восьми месяцев 2023-го показатель составлял 2,128 трлн рублей, или 1,2% ВВП.

Доходы за период выросли на 35,5% год к году, до 23,029 трлн рублей. Из них 7,55 трлн рублей принесли продажи нефти и газа (+56,2%). Расходы увеличились на 22,2% в годовом выражении и составили 23,36 трлн рублей.

Накануне стало известно о решении стран ОПЕК+ отложить восстановление добычи нефти до декабря. Изначально планировалось постепенно начать наращивать производство энергоносителя с октября.

Ранее аналитики предрекли падение цен на нефть в 2025 году.