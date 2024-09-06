Эксперт рассказал, сколько стоит квадратный метр в Дубае

Цена квадратного метра в апартаментах Дубая с 2020 по 2024 годы выросла на 22%, до $5,3 тыс. по состоянию на этот июль. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил эксперт рынка ОАЭ, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

«Снижение стоимости квадратного метра в Дубае было отмечено только на пике пандемии коронавируса. Тогда стоимость квадрата снизилась с $4,3 тыс. до $4,2 тыс. В следующие годы стоимость метра в апартаментах росла», — сказал эксперт.

Тем не менее продажи апартаментов в Дубае за четыре года выросли в семь раз, с 2021 по 2024 годы — втрое, а с 2022 по 2024 годы — вдвое. Он уточнил, что речь идет об объектах с любой комнатностью только в строящихся проектах.

Негинский добавил, что все чаще недвижимость в Дубае покупают в том числе россияне, чтобы впоследствии заработать на аренде. Так, в 2020 году сдать апартаменты в эмирате можно было в среднем за $11,6 тыс. в год, тогда как в 2024 арендная ставка выросла уже до $17,9 тыс. (+55%). Стоимость аренды дубайских апартаментов снижалась только с 2020 по 2021 год, но незначительно — на 2,6%. Негинский уточнил, что речь идет об апартаментах всех конфигураций среди новых контрактов (они дороже, чем продление предыдущего контракта).

По данным Kalinka Realty на основе анализа статистики Dubai Land Department, россияне в 2022 году крупнейшими покупателями жилой и коммерческой недвижимости. По информации Bloomberg, в 2023 году интерес граждан РФ стал постепенно стихать.

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