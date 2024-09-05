В Сбере назвали трендом на рынке развитие дизрапт-технологий в сфере AI

Ключевым трендом на рынке является поиск и развитие дизрапт-технологий в сфере искусственного интеллекта. Об этом в ходе дискуссии «Инновационный драйв. Технологии, меняющие большой бизнес» на конференции Startup Village 2024 рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

По его словам, в основе технологической независимости Сбера лежит цифровая платформа Platform V, платформа офисной продуктивности, а также другие инструменты для эффективной разработки продуктов и взаимодействия команд.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Сбере есть порядка пяти тысяч команд, которые создают конечную ценность для внутренних и внешних клиентов.

«В Сбере практикуется модель высокой самостоятельности и самоорганизации команд, которая позволяет им успешно взаимодействовать по единым правилам и дает большую свободу в достижении целей. Гибкость и свобода требуют сверхвысокой дисциплины, сверхвысокого уровня развития каждого участника команды», — сказал он.

Меньшов подчеркнул, что в связи с этим ключевой задачей руководителя является не микроменеджмент и даже не макроменеджмент, а мышление лидера, который убирает препятствия с пути команд, чтобы они могли самостоятельно идти к своей цели.

В ходе дискуссии Меньшов также рассказал, как современному стартапу заинтересовать крупный бизнес.

«Во-первых, это требует сверхвысокой зрелости стартапа: в нем должен быть наставник, который очень глубоко понимает, как работают корпорации. Во-вторых, такой стартап должен мыслить на несколько шагов вперед и работать на опережение. В-третьих, при интеграции в корпоративную инфраструктуру стартапу придется подстраиваться под требования к надежности, устойчивости и кибербезопасности продукта, что может влиять на его дальнейшее развитие», — объяснил он.

Старший вице-президент считает, что, если стартап в разработке продукта использует технологии компании, например AI-помощника для написания кода GigaCode или нейросетевую модель GigaChat, то через некоторое время это может стать перспективным сервисом для Сбера. По его словам, такие стартапы банк отбирает вместе с командой акселератора Sber500.