Глава Минпромторга усомнился, что смена подрядчика ускорит создание «Байкала»

Появление нового подрядчика у проекта разработки самолета «Байкал» может не ускорить, а, наоборот, замедлить сроки его реализации. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, его цитирует ТАСС.

«Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы», — высказался глава Минпромторга.

Он отметил, что в итоге придется проводить новые конкурсы, чтобы найти подрядчика, а финансовое положение производителя может серьезно ухудшиться.

Алиханов также напомнил, что разработка «Байкала» уже находится на особом контроле у Минпромторга и Минтранса, которые следят за тем, чтобы проект прошел все этапы реализации без задержек.

Сменить подрядчика по проекту нового самолета 5 сентября призвал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев. Он заявил, что изначальная стоимость разработки «Байкала» составляла 180 млн рублей, а после подрядчик поднял ее до 500 млн. Кроме того, затягивались сроки по реализации, добавил он.

Ранее Путин заявил о необходимости строить в России больше собственных самолетов.