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В России взлетели продажи антистресс-игрушек

Продажи антистресс-игрушек в России с начала года выросли на 21%

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Depositphotos

Спрос россиян на антистресс-игрушки за январь — август подскочил на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Самым популярным товаром в этой категории были сквиши — игрушки, которые можно мять руками. Их продажи за восемь месяцев взлетели на 103%. Купить такую антистресс-игрушку можно в среднем за 207 рублей.

Поп-иты покупали на 35% больше, чем в прошлом году. Их медианная цена сегодня составляет 337 рублей.

Между тем покупки симпл-димпла за период упали почти на треть. Тратили на них в среднем 167 рублей за штуку.

В начале года в России был зафиксирован рекордный рост спроса на антидепрессанты. По итогам первого квартала их продажи взлетели на 33% в натуральном выражении и на 45% в стоимостном. Всего за период россияне приобрели 3,6 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму 2,9 млрд рублей.

Ранее в России назвали примерные сроки запуска онлайн-продаж алкоголя.

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