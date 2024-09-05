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Эксперт раскрыл, что будет с ценами на аренду в ближайшее время

«Жилфонд»: стоимость аренды продолжит расти из-за дорогой ипотеки

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Shutterstock

Тренд на рост цен на съемное жилье будет продолжаться, поскольку это рынок, аренды и ипотека всегда стремятся к балансу. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Стоимость аренды и стоимость обслуживания кредита при равновесной ситуации должны быть сопоставимы, подчеркнул эксперт. При ставках в 20–21% ипотечный кредит в большинстве регионов России обходится в среднем в 1,5% от стоимости объекта, а аренда даже при сегодняшних ставках — в 0,5%, отметил он. Так, ежемесячный платеж при покупке квартиры в ипотеку за 10 млн рублей составляет около 150 тыс. рублей, при аренде такого же жилья — 50 тыс.

По итогам августа средняя ставка аренды жилья в России выросла на 12,4% по сравнению с июлем, достигнув 40 тыс. рублей. В Москве ставка почти в 2,5 раза выше — в среднем 101,6 тыс. рублей.

Беспокойство по поводу слишком высоких цен на жилье растет по всему миру. Так, в этом году уровень недовольства стоимостью недвижимости в странах ОЭСР достиг рекорда. При этом большинству недовольных меньше 30 лет.

Ранее юрист рассказала, как сдать в аренду ипотечную квартиру.

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