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В Китае задержали представителей AstraZeneca

Bloomberg: в КНР задержали представителей британской фармкомпании AstraZeneca

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Global Look Press

В КНР задержали представителей британской фармкомпании AstraZeneca. Об этом сообщает Bloomberg.

Все задержанные работали в департаменте компании, занимающимся продажей средств для терапии рака. Задержание связывают с предполагаемым сбором компанией данных пациентов и распространении не допущенного к продаже в Китае препарата для лечения рака печени.

Отмечается, что британская компания активно вовлечена в китайский рынок, который является одним из самых доходных для нее.

До этого AstraZeneca отозвала свою вакцину от COVID-19 на фоне судебной тяжбы. Представители компании пояснили, что они больше не производят и не продают данную вакцину из-за появления на рынке более эффективных препаратов, способных защитить от новых вариантов вируса.

Ранее компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID может привести к тромбозу.

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