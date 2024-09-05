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Россия и Индия за десять лет нарастили торговлю энергоносителями более чем в 20 раз

ФТС: с 2014 года торговля энергоносителями между РФ и Индией выросла в 23 раза

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Reuters

Объем торговли энергоносителями между Россией и Индией за последние 10 лет вырос в 23 раза, заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Ивина, минеральное топливо и нефть занимают основную долю товарооборота между двумя странами. Сейчас на них приходится порядка 79,5% всех поставок.

Также с 2014 года заметно выросла торговля жирами и маслами — в 9 раз (доля 3,4%), а также удобрениями — в четыре раза (доля 2,1%).

Объем торговли механическим оборудованием за период увеличился на 71,2%, органическими химическими соединениями — на 22,6%, лекарствами — на 5,8%.

До этого в Сбере зафиксировали рост объема переводов из России в Индию. По итогам января — августа показатель взлетел в 100 раз в годовом выражении.

Ранее фондовый рынок Индии столкнулся с оттоком иностранных инвесторов.

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