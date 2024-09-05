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В ВТБ заявили о росте доступности финансовых продуктов для жителей России

ВТБ увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для россиян на 35%

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Depositphotos

По итогам восьми месяцев 2024 года ВТБ увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса на 35%. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Он уточнил, что банку удалось нарастить охват населения с 58 до 69 млн человек за счет расширения сети офисов. Всего с начала года в рамках развития точек продаж ВТБ открыл 35 отделений в 34 городах. Кроме того, до конца года откроются отделения в Мариуполе, Донецке и еще 66 городах.

ВТБ также начал обслуживать средний и малый бизнес Крыма и Севастополя и до конца года откроет на полуострове более 130 точек продаж. Планируется, что география присутствия банка увеличится с 82 до 89 регионов до конца года.

«Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания и обновлению офисной сети. «Легкий» формат офисов сделает их доступнее и ближе для населения небольших городов. К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений», — рассказал Еременко.

По его словам, расширение сети также предполагает обслуживание клиентов в выходные дни и создание новых карьерных возможностей. Он подчеркнул, что только на Дальнем Востоке открытие офисов создаст около 100 новых рабочих мест.

В банке до конца 2026 года планируют расширить доступность банковского обслуживания на регионы России и города с населением от 50 тысяч человек. В небольших населенных пунктах появятся «легкие офисы». Предполагается, что к концу 2024 года их число по стране составит 138 точек.

Кроме того, в рамках интеграции с банком «Открытие» под бренд ВТБ до конца года перейдут 230 офисов, из которых более 180 отделений банка в 49 регионах уже сменили свои вывески.

Отмечается, что на Дальнем Востоке ВТБ увеличил на 13% количество офисов с начала года. На территории всех регионов, входящих в состав ДФО, сегодня работает 111 отделений банка и 11 офисов «Открытия». Всего сеть ВТБ сегодня насчитывает более 1,4 тыс. отделений.

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