В Сбере рассказали о сходстве телефонного мошенничества и пандемии

У телефонного мошенничества есть признаки пандемии, заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в рамках IX Восточного экономического форума.

По его словам, телефонное мошенничество быстро распространяется по миру, эффективно поражает, массово заражает граждан, а эффективных средств профилактики и лечения пока нет.

«Нам кажется, что все эти признаки подходят к нашей теме обсуждения. С начала года до сегодняшнего дня мы фиксируем колоссальный рост дипфейков: в 30 раз увеличилось это направление», — сказал он.

Ранее Кузнецов оценил сервис по защите граждан от мошеннических звонков. Определитель можно бесплатно установить в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». На сегодняшний день им пользуются 1,5 млн человек.