Глава российского банка заявил, что ЦБ сохранит ключевую ставку

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что на ближайшем заседании Банк России, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку. Об этом он сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

Тем не менее, аналитики банка прогнозируют ее повышение до 20%.

«Я не знаю. Я склонен думать, что она сохранится, мои аналитики считают, что она вырастет до 20%», — отметил Костин.

Он также добавил, что не видит возможности снижения ставки в ближайшее время, по крайней мере, до конца года. Костин подчеркнул, что влияние ключевой ставки на экономику изменилось и требует нового подхода к ее использованию.

«Я считаю, что да. Я об этом и руководству Центрального банка говорил», — добавил он.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

Главный же аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Газете.Ru», что Банк России на заседании 13 сентября повысит ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 20% годовых.

Ранее аналитик назвал основные факторы поддержки рубля.