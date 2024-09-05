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Российский посол в Вене заявил, что Австрия не сможет заместить российский газ

Посол Любинский: Австрия не сможет заменить российский газ

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Максим Богодвид/РИА Новости

Австрия в обозримом будущем не сможет заменить газ из России. Об этом в интервью газете «Известия» заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, возможное прекращение в 2025 году транзита через украинскую газотранспортную систему может ввергнуть австрийскую экономику в еще более глубокую рецессию и усугубить затянувшийся хозяйственный кризис. Любинский подчеркнул, что экспортируемые из России в Австрию объемы природного газа в обозримом будущем нечем будет заместить. За последние шесть месяцев 88,5% закупленного Австрией газа поступило из России.

Любинский указал, что в настоящее время никаких государственных контактов между Москвой и Веной на эту тему не осуществляется и повестка для политического диалога сейчас отсутствует.

До этого сообщалось, что Австрия усматривает «массивный риск» в возможном внезапном прекращении поставок российского природного газа, от которого продолжают зависеть ее экспортно-ориентированные промышленные гиганты.

Ранее сообщалось, что в Европе разгорается газовый конфликт.

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