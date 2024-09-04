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В СберНПФ отметили интерес жителей Дальнего Востока к ПДС

Жители Дальнего Востока вложили 1,9 млрд рублей в ПДС

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

За восемь месяцев 2024 года жители Дальнего Востока вложили 1,9 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает пресс-служба СберНПФ.

Из общей суммы вложений в ПДС 500 млн рублей пришлось на личные взносы, 1,4 млрд рублей ― на заявленные к переводу средства накопительной пенсии.

Отмечается, что в регионе открыто 38,5 тыс. ПДС-копилок. При этом почти каждая четвертая — в «цифре».

«Жители Дальнего Востока получили возможность вступить в программу долгосрочных сбережений в январе 2024 года. По ней предусмотрено софинансирование от государства, налоговые льготы и возможность перевести средства накопительной пенсии. Люди уже освоили новый инструмент и активно им пользуются, чтобы приумножить сбережения», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслан Вестеровский.

Он уточнил, что в регионе в ПДС вступают онлайн чаще, чем в среднем по стране.

«По числу открытых дистанционно ПДС-копилок дальневосточники обогнали даже москвичей: 24% против 19%. Любопытно, что каждый седьмой (15%) договор на Дальнем Востоке заключил представитель возрастной группы 18–35 лет. Это самый высокий показатель в стране. Уверен, прагматичный подход молодежи к финансам создаст надежный фундамент на будущее», — рассказал он.

В СберНПФ рассказаил, что 76% договоров дальневосточники заключают в отделениях Сбера, а 24% — подключают программу дистанционно.

По итогам 8 месяцев 2024 года в топ-5 регионов по сумме вложений в ПДС на Дальнем Востоке входят Хабаровский (475 млн рублей), Приморский (471 млн) и Забайкальский (236 млн) края, Республика Бурятия (161 млн) и Амурская область (153 млн).

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