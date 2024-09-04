Глава Якутии предложил пересмотреть реформу электроэнергетики на Дальнем Востоке

Состояние энергосистемы Якутии в настоящее время не отвечает темпам роста промышленности в регионе, поэтому необходим пересмотр энергетической реформы на Дальнем Востоке. Такую инициативу на сессии Восточного экономического форума «Новая энергия Дальнего Востока» выдвинул глава Якутии Айсен Николаев.

Глава региона уточнил, что состояние энергосистемы, созданной под потребности советской экономики, тормозит развитие ДФО, так как не отвечает нынешним темпам роста промышленности в Якутии.

«Если раньше наша республика была энергоизбыточным регионом, то с 2021 года за счет бурного промышленного роста потребление начало превышать выработку электроэнергии. Новым проектам уже сейчас необходимо свыше 1 ГВт/ч электроэнергии», — пояснил Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что темпы роста потребления энергии в ДФО опережают среднероссийские в 2,5 раза.

Также Айсен Николаев указал на необходимость решения вопросов по тарифным источникам.

Он убежден, что проблема нехватки котловых тарифов скоро коснется и других регионов: Бурятии, Еврейской автономной области, Амурской области.