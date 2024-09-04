Сбер оценил финансовый эффект от использования технологии Process Mining в 20 млрд рублей

Сбер получил финансовый эффект от применения технологии Process Mining в размере 20 млрд рублей, рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов на Восточном экономическом форуме.

Банк пользуется решением собственной разработки «Process Mining от Сбера» с 2018 года. Платформа позволяет проводить глубокий анализ бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах, с применением AI-инструментов выявлять неэффективные операции и потери. Технология помогает сформировать оптимальный сценарий выполнения бизнес процесса, что в конечном счете положительно влияет на финансовый результат компании.

Платформа «Process Mining от Сбера» включена в Реестр российского программного обеспечения. В начале 2023 года вывел свое решение на внешний рынок, и им уже пользуются десятки российских компаний, заявил Скворцов.

По его словам, до конца 2028 года рынок процессной аналитики в России вырастет в 19 раз до 7,3 млрд рублей. Это следует из совместного исследования Сбера и консалтинговой компании «Технологии Доверия».

«Спрос на инструмент Process Mining в России продолжает расти, так как компании заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности, а это невозможно без улучшения бизнес-процессов. Будет значительно расти и интенсивность использования Process Mining в компаниях, которые уже применяют эту технологию», — считает Скворцов.

По словам партнера технологической практики «Технологии Доверия» Анастасии Кабаевой, сейчас почти 90% рынка занимает крупнейший бизнес, а лидерами внедрения процессной аналитики выступают финансовые организации.

«В то же время результаты исследования демонстрируют большой потенциал расширения области применения Process Mining не только на другие отрасли, но и сегменты бизнеса. Так, на горизонте пяти лет ожидается значительный рост спроса на процессную аналитику со стороны крупного и среднего бизнеса — там также есть сложные процессы, оптимизация которых позволит получить существенный экономический эффект», — сообщила Кабаева.

Сбер и «Технологии Доверия» проводят второй этап исследования рынка процессной аналитики. В опросе могут принять участие компании из любых сегментов и секторов экономики. Результаты исследования будут представлены в ноябре.