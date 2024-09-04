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МВФ начнет консультации с РФ с 16 сентября

В МВФ заявили о планах начать с 16 сентября онлайн-консультации с властями РФ

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Yuri Gripas/Reuters

Представители Международного валютного фонда (МВФ) с 16 сентября начнут онлайн-консультации с властями России. Об этом сообщает -РИА Новости со ссылкой на документ МВФ.

«В рамках предстоящих консультаций… команда сотрудников МВФ проведет двусторонние обсуждения с российскими властями. Группа начнет проведение виртуальных обсуждений с 16 сентября, а затем посетит страну для личных встреч», — говорится в сообщении.

В МВФ отметили, что в рамках встреч фонд планирует обсудить «экономическое развитие России и ее политику».

В мае исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин предположил, что уход России из Международного валютного фонда мог бы привести к тому, что из организации вышли бы и другие страны, лишив ее глобального статуса.

По его словам, главные акционеры в МВФ являются злейшими врагами России, но они понимают, что если страна выйдет из него, то фонд перестает быть глобальным институтом.

Ранее МВФ ухудшил прогноз по ВВП России на 2025 год.

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