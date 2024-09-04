«Парящий мост» компании «Донстрой» вошел в Книгу рекордов

Пешеходный мост весом более 54 тонн, установленный девелопером «Донстрой» на высоте более 170 метров в четвертом квартале «События» в Москве, признан экспертами международной Книги рекордов Interrecord самым высоким среди подобных сооружений в РФ и занесен в Реестр рекордов России. Об этом говорится в сообщении компании.

Мост был установлен на крыше двух корпусов здания квартала и станет так называемым небесным парком для жителей квартала.

«Этот мост не просто конструкция, а символ нового уровня архитектурного искусства в России», — сказал Глава международной Книги рекордов Interrecord и главный редактор Реестра рекордов России Владислав Копылов.

Другие корпуса зданий квартала соединят пешеходными переходами в зоне 26 этажа, на отметке 86,1 метра. Еще один появится на уровне 27 этажа — это 94,2 метра в высоту.

Для подъема таких мостов (всего их будет 6) используется технология подъема пролета, как для вантовых мостов. Так строили «Русский мост» во Владивостоке через пролив Восточный Босфор и «Большой Обуховский мост» в Санкт-Петербурге.

И хотя сама технология не нова, еще никто в России не реализовывал ее на такой высоте, подчеркнули в «Донстрое».

Сначала в цеху изготавливаются необходимые детали. Затем на земле между корпусами комплекса целиком собираются мосты, которые в будущем соединят башни комплекса.

После каждый из них поднимают с помощью домкратов, закрепленных в верхних частях башен на оборудовании, которое изготовили специально для этого проекта.

Четвертый квартал «События» входит в состав проекта комплексного освоения территории в Раменках. «Донстрой» ввел здесь в эксплуатацию уже более 425 тыс. кв. м недвижимости.