Глава Якутии заявил о необходимости привлечения частного капитала для развития городов ДФО

Для реализации презентованных в прошлом году на Восточном экономическом форуме мастер-планов по 25 городам Дальнего Востока, которые создали бы экономические условия для развития регионов ДФО, необходимо привлекать частный капитал. Об этом на состоявшейся в ходе ВЭФ-2024 сессии «Хорошо жить, где мы есть» заявил глава Якутии Айсен Николаев.

«Реализовать мастер-планы, конечно же, без привлечения частного капитала не получится. И здесь в условиях высокой ключевой ставки все равно надо будет думать о механизме субсидирования процентной ставки по проектам дальневосточной концессии», — считает глава региона.

Также Айсен Николаев предложил смягчить требования обоснования бюджетных эффектов в вопросах благоустройства населенных пунктов. Он отметил, что этот момент вызвал серьезные проблемы.

Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что в случае реализации мастер-планов рост валового городского продукта в этих 25 населенных пунктах ДФО к 2030 году составит более 45%.

Однако для этого, по ее словам, нужно «синхронно действовать на уровне отраслевых министерств, муниципальной, региональной и федеральной власти».