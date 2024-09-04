ВТБ отметил интерес россиян к вкладам на долгий срок

Большинство новых банковских вкладов в РФ (65%) открываются на срок от шести месяцев до одного года, что говорит о готовности россиян размещать деньги «вдолгую». Об этом на Восточном экономическом форуме заявил журналистам заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он отметил, что по оценке ВТБ, доля среднесрочных банковских вкладов на срок от 6 месяцев до года будет вытеснять долю коротких депозитов от 3 до 6 месяцев.

«Регулятор дал четкий сигнал, что текущая экономическая ситуация и уровень инфляции не позволяют снизить ключевую ставку как минимум до конца текущего года. В связи с этим банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные», — пояснил Георгий Горшков.

Он уточнил, что с начала года этот показатель увеличился уже на 13%.

«В ВТБ он еще выше — 70%. Доля краткосрочных вкладов в нашем портфеле составляет лишь 13%», — рассказал Горшков.

По его словам, также снижается число клиентов, которые в первой половине года постоянно перемещали средства из одного банка в другой, размещая средства на короткие сроки и ловя максимальную выгоду.

«Сейчас рынок уже пришел к своему равновесному состоянию, и необходимость в таких резких движениях отпала», — добавил топ-менеджер ВТБ.

Горшков напомнил, что в 2023 году рынок был ориентирован на срок привлечения от 6 месяцев до года, но его доля составляла только 40%. В 2022 году резко возросла доля краткосрочных вкладов от 3 до 6 месяцев.