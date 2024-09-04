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В Сбере призвали бизнес финансировать адаптацию к изменениям климата

Татьяна Завьялова: риск-модели Сбера могут прогнозировать климатические события

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Пресс-служба Сбера

Адаптироваться к изменениям климата выгоднее, чем устранять последствия природных катаклизмов, заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова на сессии «Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса» на IX Восточном экономическом форуме.

По ее словам, существует 2 ключевых направления в адаптации к климатическим изменениям – анализ климатических рисков и разработка инструментов зеленых технологий и ответственного финансирования.

«У Сбера есть риск-модели, которые позволяют делать короткие прогнозы климатических событий на 6 и 12 месяцев, что соответствует запросу бизнеса», — сказала она.

Завьялова добавила, что финансирование адаптации к климатическим изменениям составляет лишь 5% от общего объема.

По ее словам, зеленые технологии могут помочь эффективно решать текущие задачи изменения климата.

«Технологии на базе искусственного интеллекта используются не только в модернизации производства, но и для более быстрого и качественного решения задач устойчивого развития», — сказала она.

Также Завьялова предложила бизнесу обмениваться лучшими практиками решения задач климатических изменений.

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