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Пивоварни в одном из российских регионов объявили о повышении цен

Пивоварни в Свердловской области объявили о повышении цен

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Depositphotos

Пивоварни в Свердловской области начали направлять предупреждения о повышении цен на свою продукцию заведениям общественного питания. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на соответствующий документ.

В агентстве уточнили, что уведомление, в частности, начал рассылать свердловский производитель крафтового пива Jaws Brewery (пивоварня находится в Заречном). Из документа следует, что компания планирует повысить цены на свою продукцию на 10% с 1 октября 2024 года из-за роста цен на сырье.

Представители общепита отметили, что ожидают подобных писем и от других крафтовых пивоварен. Они считают, что причиной также послужило недавнее повышение тарифов на ЖКХ и рост зарплат.

Накануне сообщалось, что российские компании-импортеры в августе получили дополнительные разрешения, которые позволят нарастить объем поставок пива из Вьетнама в страну. Так, подмосковная компания «Тайрос» уже получила декларации соответствия на пиво Tiger. При этом приморской фирме «Сэйфко» выдали разрешение на ввоз напитков от брендов Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333, Bia Lac Viet.

Ранее была найдена нелепая ошибка в разрешении на продажу в России пива из КНДР.

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