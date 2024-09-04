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На ВЭФ обсудили инвестиции в развитие городов Дальнего Востока

Для развития городов Дальнего Востока потребуется более 4 трлн рублей

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ВЭФ

На реализацию презентованных в прошлом году на Восточном экономическом форуме мастер-планов по 25 городам Дальнего Востока, которые создали бы экономические условия для развития регионов, необходимо более 4 трлн рублей, в том числе 2,2 трлн внебюджетного финансирования. Об этом на полях ВЭФ-2024 заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Во время сессии «Как инвестировать в условиях дорогих денег?», топ-менеджер Сбера отметил, что сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 18% и может еще вырасти.

«Соответственно, решающее значение приобретает вопрос о том, как найти источники финансирования и какие механизмы при этом задействовать», — подытожил Александр Ведяхин.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал мастер-планы не просто градостроительным документом, а гибридом плана развития города и бизнес-плана.

«Это план трансформации экономики, ее диверсификации, создания новых предприятий и рабочих мест с высокой зарплатой и интересной работой», — пояснил глава ведомства.

Он добавил, что по итогам первого года из семи лет реализации программы финансированием обеспечено 27% ее мероприятий. Уже в этом году будут сданы первые объекты, в том числе на Дальнем Востоке.

«Но нужно четко понимать, что мастер-планы могут быть реализованы только в близкой связке государства, финансовых институтов и инвесторов и с оптимальным задействованием всех возможных финансовых механизмов. Ряд проектов, предусмотренных мастер-планами, уже реализуется по программе Дальневосточная концессия», — сказал Чекунов.

По мнению первого замминистра экономического развития РФ Ильи Торосова, привлекать финансирование в инвестиционные проекты сегодня помогают «Фабрика проектного финансирования», «Фонд национального благосостояния», концессии государственно-частного партнерства и концессии, таксономия технологического суверенитета и отраслевые меры поддержки профильных министерств.

Александр Ведяхин подчеркнул, что необходимо сохранить и продлить действующие программы и меры поддержки, правильно выделять главные проекты внутри мастер-планов, дать субъектам РФ больше возможности привлекать рыночные заимствования под контролем федерального центра, использовать формы долгосрочных облигаций и народных облигаций.

Также, по мнению Ведяхина, нужно присваивать кредитам специальный статус и применять пониженные коэффициенты риска и, кроме того, использовать передовой технологический опыт подрядчиков из дружественных стран.

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