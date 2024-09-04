Количество субъектов МСП на Дальнем Востоке превысило 310 тысяч

В 8 из 11 регионов Дальневосточного федерального округа средний возраст субъектов малого и среднего предпринимательства превышает среднероссийский показатель и составляет 8 лет. Об этом на полях Восточного экономического форума-2024 сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Глава организации отметил, что согласно результатам исследования, проведенного Корпорацией МСП, средний возраст бизнеса в России составляет 7,4 года.

Лидером среди дальневосточных субъектов по этому показателю является Камчатский край. В этом регионе средний возраст бизнеса субъектов МСП — 9,2 года. Далее следует Сахалинская область (8,9 года), а также Магаданская и Еврейская автономная области (по 8,7 года).

Выше федерального показателя также данные по Приморскому краю (8,3 года) и Чукотскому автономному округу (8,2 года), Хабаровскому краю и Амурской области (8,1 и 7,9 года соответственно).

При этом Александр Исаевич отметил, что в трех регионах показатель среднего возраста МСП не дотягивает до федерального уровня. Это Забайкальский край и Республика Саха (Якутия), где он находится на отметке 7,3 года, замыкает список регионов ДФО Республика Бурятия — 6,8 года.

По последним данным, сообщил Александр Исаевич, количество субъектов МСП на Дальнем Востоке составляет почти 311 тыс. В малом и среднем бизнесе трудится каждый пятый работающий местный житель.

Наибольшее число предпринимателей зарегистрировано в Приморском крае (86 тыс.), Хабаровском крае (50 тыс.) и Республике Саха (Якутия) (41 тыс.).

«В отраслевом разрезе структура МСП на Дальнем Востоке соответствует картине в целом по стране. Так, торговля в этом секторе составляет 36,5%, далее следует транспортировка и хранение — 11,3% и строительство — 10,9%. При этом следует отметить, что на Дальнем Востоке активно «набирают вес» другие сферы», — сообщил Исаевич.

Он уточнил, что наибольший рост численности МСП за последний год показали предприятия, которые занимаются курьерской и образовательной деятельностью.

Также Исаевич обратил внимание на темпы роста количества самозанятых в ДФО. На начало июля в регионах Дальнего Востока их было зарегистрировано почти 404 тыс. человек. При этом в 2023 году их численность выросла более чем в четыре раза.

Поддержка и развитие бизнеса, в том числе в регионах Дальнего Востока, осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого инициировал президент Владимир Путин.