Эксперт назвал предел падения цен на нефть

Цены на нефть до конца 2024 года вряд ли упадут ниже $70 за баррель эталонной североморской марки Brent. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«До конца года нефть может колебаться в коридоре $70-90 за баррель Brent. В странах Запада спрос на нефть сокращается из-за высокой цены, а в странах Азии пока остается высоким, поэтому сильного обвала цены не наблюдается. Во многом падение цены зависит от ситуации с предложением нефти. ОПЕК+ ранее заявлял о намерениях начать увеличение добычи нефти с октября 2024 года», — отметил экономист.

В преддверии этого решения цена топлива падает, так как рынок опасается профицита предложения, уточнил Лобода. Он добавил, что пока ОПЕК+ не предпринимает никаких действий, направленных на стабилизацию нефтяного рынка, а Саудовская Аравия даже объявила о снижении цен для своих азиатских клиентов.

Экономист пояснил, что все эти события нервируют нефтяной рынок. Ближе к началу октября будет понятно, насколько ситуация на нефтяном рынке критична для того, чтобы ОПЕК+ отказался от увеличения добычи нефти, заключил Лобода.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил , что накопленный эффект для российского бюджета от сделки ОПЕК+ уже превысил €350 млрд.