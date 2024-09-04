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ВТБ в три раза нарастил поддержку туристического бизнеса

ВТБ поддержал туристический бизнес России на 139 млрд рублей в 2024 году

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Объем поддержки ВТБ клиентам среднего и малого бизнеса (СМБ) из сферы туризма и гостеприимства за семь месяцев 2024 года в 3 раза превысил объем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе ВЭФ-2024 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Отмечается, что в этом году банк выделил клиентам СМБ из туристической сферы более тысячи кредитов на 139 млрд рублей. При этом кредитный портфель таких клиентов банка в целом по стране достиг 323 млрд рублей.

«Туристическая инфраструктура в России динамично развивается – появляются новые интересные локации, растет обеспеченность инженерными коммуникациями даже отдаленных местностей, улучшается качество сервиса. Это не только повышает привлекательность внутреннего туризма для россиян, но дает свой эффект в виде новых рабочих мест и развития экономики регионов», — отметил Еременко.

В банке сообщили, что наибольший объем кредитов приходится на Центральный федеральный округ – 119 млрд рублей, Южный федеральный округ – 49 млрд рублей, а также Приволжский (46 млрд рублей) и Северо-Западный (37 млрд рублей) федеральные округа.

Топ-менеджер также отметил высокую инвестиционную активность туристического бизнеса и на Дальнем Востоке, где кредитный портфель клиентов банка в сегменте СМБ составляет 15 млрд рублей.

«Дальний Восток – одно из самых перспективных направлений для развития внутреннего туризма, что требует постоянных инвестиций в инфраструктуру. Мы активно участвуем в этом процессе, финансируя объекты в семи дальневосточных регионах», — отметил он.

Еременко подчеркнул, в туристической сфере программы льготного кредитования имеют особое значение. По его словам, ВТБ стал одним из лидеров среди банков-участников с долей около 30% в общем объеме сделок.

Ранее ВТБ сообщил, что в рамках объединения двух банков ВТБ перевел в свою офисную сеть более 75% отделений банка «Открытия». На сегодняшний день 182 отделения банка в 49 регионах уже сменили вывески, до конца года все 230 офисов банка «Открытие» перейдут под бренд ВТБ.

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