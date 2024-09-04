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В ВТБ рассказали о планах резидентов ТОР Дальнего Востока расширять бизнес

ВТБ: две трети резидентов ТОР Дальнего Востока планируют расширять свой бизнес

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Данил Годлевский/РИА Новости

Две трети резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке планируют расширять свой бизнес. Такие данные следуют из исследования, проведенного ВТБ среди представителей среднего и малого бизнеса Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2024.

При этом отмечается, что более половины компаний-нерезидентов имеют подобные намерения. Также исследования показало, что две трети резидентов ТОР и более половины нерезидентов планируют расширять бизнес в своей отрасли.

Согласно исследованию, треть компаний-нерезидентов планируют получить статус резидента ТОР в ближайшие годы. При этом среди основных преимуществ ТОР для развития бизнеса участники исследования выделили налоговые льготы, доступ к инфраструктуре и дешевую землю.

Как рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко, в Дальневосточном регионе около 30% резидентов ТОР выбрали ВТБ финансовым партнером.

«Всего мы обслуживаем более 600 предприятий среднего и малого бизнеса – резидентов ТОР и свободного порта Владивосток с инвестпортфелем 522 млрд рублей. Они вносят существенный вклад в развитие инвестиционного климата и экономики регионов, поэтому банк заинтересован в их всесторонней поддержке», — отметил Еременко.

Он уточнил, что банк планирует работать и с будущими резидентами международных территорий опережающего развития. По его словам, механизм МТОР запустят на Дальнем Востоке в 2025 году.

Отмечается, что исследование проведено в августе 2024 года среди компаний среднего и малого бизнеса, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Темой стала заинтересованность в развитии бизнеса в рамках ТОР. В исследовании приняли участие более 100 представителей СМБ, из которых 50% имеют статус резидентов ТОР.

Ранее ВТБ сообщил, что на обслуживание в банк перешло более 50% активных клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия». Полностью завершить миграцию всей активной клиентской базы СМБ планируется в октябре, до конца года – провести ребрендинг всей офисной сети «Открытия».

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