В ВТБ рассказали о планах резидентов ТОР Дальнего Востока расширять бизнес

Две трети резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке планируют расширять свой бизнес. Такие данные следуют из исследования, проведенного ВТБ среди представителей среднего и малого бизнеса Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2024.

При этом отмечается, что более половины компаний-нерезидентов имеют подобные намерения. Также исследования показало, что две трети резидентов ТОР и более половины нерезидентов планируют расширять бизнес в своей отрасли.

Согласно исследованию, треть компаний-нерезидентов планируют получить статус резидента ТОР в ближайшие годы. При этом среди основных преимуществ ТОР для развития бизнеса участники исследования выделили налоговые льготы, доступ к инфраструктуре и дешевую землю.

Как рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко, в Дальневосточном регионе около 30% резидентов ТОР выбрали ВТБ финансовым партнером.

«Всего мы обслуживаем более 600 предприятий среднего и малого бизнеса – резидентов ТОР и свободного порта Владивосток с инвестпортфелем 522 млрд рублей. Они вносят существенный вклад в развитие инвестиционного климата и экономики регионов, поэтому банк заинтересован в их всесторонней поддержке», — отметил Еременко.

Он уточнил, что банк планирует работать и с будущими резидентами международных территорий опережающего развития. По его словам, механизм МТОР запустят на Дальнем Востоке в 2025 году.

Отмечается, что исследование проведено в августе 2024 года среди компаний среднего и малого бизнеса, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Темой стала заинтересованность в развитии бизнеса в рамках ТОР. В исследовании приняли участие более 100 представителей СМБ, из которых 50% имеют статус резидентов ТОР.

Ранее ВТБ сообщил, что на обслуживание в банк перешло более 50% активных клиентов среднего и малого бизнеса «Открытия». Полностью завершить миграцию всей активной клиентской базы СМБ планируется в октябре, до конца года – провести ребрендинг всей офисной сети «Открытия».