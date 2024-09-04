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В ФАС высказались о запрете на экспорт дизтоплива

ФАС: предпосылок для запрета на экспорт дизтоплива сейчас нет

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На данный момент предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива нет, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока к этому не видим предпосылок», — ответил он на вопрос о необходимости таких ограничений.

Нехватки дизтоплива в стране не наблюдается, отметил Королев. Цены могут отличаться в зависимости от региона, однако такая волатильность не является критичной, добавил представитель ФАС.

На днях правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт бензина до конца текущего года. Мера призвана поддержать стабильность на отечественном топливном рынке в период высокого спроса на бензин.

Накануне биржевая цена бензина марки АИ-92 превысила 60 тыс. рублей впервые с 21 сентября 2023 года.

Ранее экономист объяснил выгоду от запрета на экспорт бензина.

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