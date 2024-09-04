Рыночная стоимость Nvidia рекордно обвалилась

Рыночная стоимость американского бигтеха Nvidia во вторник рухнула с $2,92 трлн до $2,64 трлн. Это самое резкое падение капитализации за всю историю торгов на биржах США. Об этом свидетельствуют данные NASDAQ.

Акции Nvidia 3 сентября потеряли 9,52%, закрывшись на отметке $108 за штуку. Так, всего за одну сессию компания потеряла $278,9 млрд.

С 28 августа ценные бумаги Nvidia подешевели уже на 14%. В конце прошлого месяца они стоили порядка $125 за лот.

Ранее Apple вернула себе титул самого дорого IT-бренда в мире. Стоимость бренда за год выросла на внушительные 74%, достигнув $516,6 млрд. Второе место занимает Microsoft с оценкой в $340,4 млрд (+78% год к году). Тройку замыкает Google. За период бренд подорожал на 18,5%, до $333,4 млрд.

До этого известного инвестора-шортиста Эндрю Лефта и его фирму Citron Capital обвинили в афере на $20 млн.

Ранее стало известно, какая компания следующей может войти в клуб триллионеров.