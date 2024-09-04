Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго рассказали о влиянии санкций на развитие СПГ-отрасли РФ

Минэнерго: санкции не остановят планы России по развитию СПГ-отрасли

close
Владимир Песня/РИА Новости

Санкции, введенные странами Запада против российского энергетического сектора, не помешают развитию отрасли по добыче и сжижению природного газа (СПГ). Об этом заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, пишет ТАСС.

«Санкции — нельзя сказать, что они абсолютно не заметны, но мы видим, что они не помешают, не остановят планы по развитию СПГ-индустрии [страны]», — сказал он на Восточном экономическом форуме.

По словам Сорокина, в развитии этой индустрии заинтересованы партнеры РФ, которые покупают российский СПГ.

2 сентября немецкое издание Die Welt писало, что страны Европейского союза (ЕС) во втором квартале 2024 года импортировали больше газа из России, чем из США. Соединенные Штаты в этот период поставили в Евросоюз около 12,27 млрд кубометров СПГ, тогда как РФ — 12,73 млрд куб. м.

До этого сообщалось, что цены на СПГ в Европе за лето взлетели на 16% до $449 за 1 тыс. кубометров. Среди основных причин подорожания топлива — жаркая погода в регионе, перенаправка поставок в Азию и атака ВСУ на Курскую область.

Ранее в ЕС заявили о риске стать зависимыми от газа из России.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами