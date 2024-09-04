В Минэнерго рассказали о влиянии санкций на развитие СПГ-отрасли РФ

Санкции, введенные странами Запада против российского энергетического сектора, не помешают развитию отрасли по добыче и сжижению природного газа (СПГ). Об этом заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, пишет ТАСС.

«Санкции — нельзя сказать, что они абсолютно не заметны, но мы видим, что они не помешают, не остановят планы по развитию СПГ-индустрии [страны]», — сказал он на Восточном экономическом форуме.

По словам Сорокина, в развитии этой индустрии заинтересованы партнеры РФ, которые покупают российский СПГ.

2 сентября немецкое издание Die Welt писало, что страны Европейского союза (ЕС) во втором квартале 2024 года импортировали больше газа из России, чем из США. Соединенные Штаты в этот период поставили в Евросоюз около 12,27 млрд кубометров СПГ, тогда как РФ — 12,73 млрд куб. м.

До этого сообщалось, что цены на СПГ в Европе за лето взлетели на 16% до $449 за 1 тыс. кубометров. Среди основных причин подорожания топлива — жаркая погода в регионе, перенаправка поставок в Азию и атака ВСУ на Курскую область.

Ранее в ЕС заявили о риске стать зависимыми от газа из России.