Стало известно, сколько российских предприятий до сих пор не нашли замены импорту

Более половины (53%) российских промышленных предприятий констатируют отсутствие отечественных поставщиков, способных заменить импортное оборудование, материалы и комплектующие. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование экономиста Сергея Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

По сравнению с 2022 годом ситуация несколько улучшилась — тогда о невозможности импортозамещения говорили 62% промышленников.

Каждое второе предприятие также обеспокоено ростом себестоимости собственной продукции. 28% промышленников пожаловались на невозможность обслуживать импортное оборудование.

Среди других последствий санкций опрошенные выделили: перестройку технологических цепочек (37%), снижение качества продукции (16%), сокращение выпуска (13%).

До этого Михаил Мишустин отметил важность импортозамещения в станкостроении.

Ранее эксперт спрогнозировал курс доллара после выборов президента США.