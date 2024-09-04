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Оператор Tele2 сменил название

Сотовый оператор Tele2 сменил название на T2

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«Газета.Ru»

Сотовый оператор Tele2 объявил о значительном ребрендинге и изменении названия на T2. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Генеральный директор Антон Годовиков отметил, что отказ от бренда Tele2 связан с тем, что он «уже жмет». На сайте T2 также обновлены логотип и фирменный стиль.

Срок действия лицензии на использование бренда Tele2 истекает 31 декабря этого года. Осенью 2023 года шведская компания Tele2 Sverige AB, входящая в состав Tele2 AB, продлевала эту лицензию.

«Мы не стали продлевать права на использование текущего бренда Tele2 со шведами, потому что понимаем: он нам уже жмет», — заявил Годовиков в интервью газете «Ведомости».

Он добавил, что оператор больше не считает нужным поддерживать договор со шведской стороной.

Tele2 начала свою деятельность в России в 2003 году. В 2013 году шведская компания продала российское подразделение группе ВТБ. Позже 50% акций Tele2 Russia были переданы инвесторам. В 2020 году «Ростелеком» стал единственным акционером, выкупившим 55% долей у группы ВТБ. В настоящее время оператор работает в 69 регионах России и занимает третье место на рынке по числу абонентов.

Ранее Tele2 собрался отменить роуминг в Крыму и Севастополе.

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