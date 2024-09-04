Налоговые доначисления бизнесу упали до минимума за три года

Налоговые доначисления бизнесу в РФ упали до минимума за три года. Об этом пишет издание »Известия».

По итогам первого полугодия 2024 года налоговые проверки привели к начислению дополнительных 207 млрд рублей налогов и штрафов предпринимателям. При этом почти три четверти начисленных налогов приходится на выездные проверки — 153 млрд рублей. Еще 54 рублей налогов и штрафов начилено по итогам камеральных проверкок (проводятся на основе предоставленной документации). 183 млрд начислений приходится на доначисления налогов, а 24 млрд — на штрафы.

В 2023 году объем доначислений по налогам составил 221 млрд, а в 2022-м -— 388 млрд рублей. Спад их объема объясняется снижением числа выездных проверко и налоговой амнистией.

До этого в России заработала амнистия для бизнеса за дробление предприятий. Изначально закон об амнистии должен был вступить в силу 1 января 2025 года, однако затем вступление закона в силу перенесли на 12 июля 2024 года, что увеличило число предпринимателей, которые могут ей воспользоваться.

Ранее Минэкономики предложило увеличить число поводов для проверок самозанятых.