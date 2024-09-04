Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Налоговые доначисления бизнесу упали до минимума за три года

«Известия»: налоговые доначисления бизнесу в РФ упали до минимума за три года

close
Shutterstock

Налоговые доначисления бизнесу в РФ упали до минимума за три года. Об этом пишет издание »Известия».

По итогам первого полугодия 2024 года налоговые проверки привели к начислению дополнительных 207 млрд рублей налогов и штрафов предпринимателям. При этом почти три четверти начисленных налогов приходится на выездные проверки — 153 млрд рублей. Еще 54 рублей налогов и штрафов начилено по итогам камеральных проверкок (проводятся на основе предоставленной документации). 183 млрд начислений приходится на доначисления налогов, а 24 млрд — на штрафы.

В 2023 году объем доначислений по налогам составил 221 млрд, а в 2022-м -— 388 млрд рублей. Спад их объема объясняется снижением числа выездных проверко и налоговой амнистией.

До этого в России заработала амнистия для бизнеса за дробление предприятий. Изначально закон об амнистии должен был вступить в силу 1 января 2025 года, однако затем вступление закона в силу перенесли на 12 июля 2024 года, что увеличило число предпринимателей, которые могут ей воспользоваться.

Ранее Минэкономики предложило увеличить число поводов для проверок самозанятых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами