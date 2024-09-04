Юрист рассказала, как сдать в аренду ипотечную квартиру

Россияне могут сдавать в аренду ипотечную квартиру. Но некоторые банки-залогодержатели не позволяют это сделать без своего предварительного согласия, сказала «Газете.Ru» юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.



«Хорошая новость заключается в том, что банки крайне редко реально используют свое право на ревизию. У них для этого просто нет ресурсов, им бы пришлось создавать специальные контрольные отделы с большим штатом инспекторов. Но в то же время, если должник не расплатится с банком, квартира перейдет в собственность банка — и все вопросы с арендатором придется решать ему», — уточнила юрист.

Поэтому она посоветовала заранее сообщить банку о том, что квартира будет сдана в аренду. По мнению Нигматуллиной, скорее всего отказа не будет: банк заинтересован в получении заемщиком дополнительного дохода.

Юрист предупредила, что у банка есть право досрочно потребовать от человека вернуть всю сумму ипотечного кредита с процентами и штрафными санкциями, если кредитную организацию не предупредили о сдаче квартиры в аренду, и она выяснила это самостоятельно. Заемщик в такой ситуации окажется нарушителем кредитного договора.

Нигматуллина рекомендовала в обязательном порядке уведомить банк о сдаче квартиры в аренду, если речь идет о посуточном варианте. В этом случае банк расценивает деятельность арендатора как бизнес, который к тому же несет в себе риски (жалобы соседей на шум, вызовы полиции и прочее). В подобных ситуациях банк может потребовать повышенный процент по ипотеке перед разрешением на аренду, уточнила юрист. По ее словам, скрыть посуточную аренду от банка гораздо труднее, чем ежемесячную.

Нигматуллина подчеркнула, что если человек сдает ипотечную квартиру, банк заинтересован в законной деятельности заемщика. Это значит, что человеку придется платить налоги, получить статус ИП или самозанятого и уведомлять налоговую службу. Банк может потребовать официально оформленный договор в обмен на свое согласие для арендодателя, заключила юрист.

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