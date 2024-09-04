Названы города с самой дешевой арендой жилья в августе

Красноярск стал лидером с самой низкой ценой долгосрочной аренды жилья по итогам августа. Снять квартиру в мегаполисе можно в среднем за 22,7 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда».

Также наиболее низкие ставки аренды были зафиксированы в Омске (25,2 тыс. рублей в среднем), Уфе (25,4 тыс. рублей), Краснодаре (27, 8 тыс. рублей) и в Самаре (33 тыс. рублей в среднем).

Миллионниками с самыми низкими медианными ставками на «однушки» по итогам августа стали Красноярск (23, 3 тыс. рублей в среднем), Краснодар (25, 8 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (31, 8 тыс. рублей в среднем). Минимальный ценник для съемных «однушек» в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге составил 15 тыс. рублей, 16 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно.

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в Новосибирске начинается от 20 тыс. рублей, в Казани — от 23 тыс. рублей. В Москве снять «двушки» можно по цене от 34,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — от 20 тыс. рублей.

Минимальный бюджет аренды трехкомнатных квартир в Казани в конце августа составил 25 тыс. рублей, в Новосибирске — 20 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге аренда наиболее дешевых «трешек» обойдется в 39 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее сообщалось , что в России подорожала аренда жилья.