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В России начнут продавать пиво из КНДР

РБК: в Россию впервые разрешили ввезти пиво из КНДР

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Зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре компания «Востокбиртрейд» получила разрешение на ввоз в Россию пива, произведенного в КНДР. В картотеке Росаккредитации были размещены соответствующие документы, сообщает РБК.

Так, в РФ могут начать ввозить светлое фильтрованное пиво под наименованиями XINBALU 1999 и «Станция Харбин». Последнее название указано в декларации кириллицей. Согласно декларации, пиво выпускает компания Heilongjiang Quanrun Beer Co, зарегистрированная в Северной Корее. При этом декларация является серийной, что позволяет ввозить по ней продукцию неоднократно.

Член правления «Опоры России», руководитель рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игорь Хавский рассказал изданию, что северокорейское пиво можно отнести к категории «очень нишевых продуктов».

До этого стало известно, что российские компании-импортеры в августе получили дополнительные разрешения, которые позволят нарастить объем поставок пива из Вьетнама в РФ.

Ранее сообщалось, что в России готовятся к поставкам мыла и предметов личной гигиены из Северной Кореи.

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