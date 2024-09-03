Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Восточном экономическом форуме пройдет фестиваль культуры

Фестиваль культуры на ВЭФ откроется концертом «Россия — миру»

close
Фонд «Росконгресс»

Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны», который стартует на Восточном экономическом форуме 4 сентября, откроется концертом «Россия — миру». Об этом сообщили в ПСБ, который является партнером мероприятия.

Концерт начнется в 19:00 на площади Борцов Революции во Владивостоке.

Амбассадором события станет прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева.

В программу войдут выступления солистов Приморской сцены Мариинского театра, китайских и корейских национальных коллективов, а также сводного хора Владивостокской епархии.

Завершится концерт песней «Солнечный круг» в исполнении детей на языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во время «Владивостокских сезонов» жители и гости региона смогут послушать выступления музыкантов и творческие коллективы из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посетить стилизованные этнокультурные пространства под открытым небом, флешмобы, выставки и попробовать новые блюда.

Мероприятия фестиваля направлены на развитие гуманитарных связей России с другими странами и презентацию культурного богатства Дальнего Востока.

В ПСБ отметили, что банк поддерживает проекты, которые способствуют укреплению культурных связей и развитию искусства в России.

По словам старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой, поддержка концерта «Россия — миру» — это не просто вклад банка в организацию значимого мероприятия, но и способ подчеркнуть важность культурного диалога и сотрудничества на мировой арене.

«Такие инициативы способствуют укреплению национальной идентичности и выстраиванию взаимопонимания между разными культурами, создавая пространство для уважения. Мы рады внести свой вклад в развитие культурного обмена и продемонстрировать уникальность творческого потенциала россиян мировому сообществу — все это полностью соответствует нашим ценностям и миссии», — сказала Вера Подгузова.

Восточный экономический форум-2024, организатором которого является фонд «Росконгресс», стартовал во Владивостоке 3 сентября и продлится три дня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами