На Восточном экономическом форуме пройдет фестиваль культуры

Фестиваль культуры «Владивостокские сезоны», который стартует на Восточном экономическом форуме 4 сентября, откроется концертом «Россия — миру». Об этом сообщили в ПСБ, который является партнером мероприятия.

Концерт начнется в 19:00 на площади Борцов Революции во Владивостоке.

Амбассадором события станет прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева.

В программу войдут выступления солистов Приморской сцены Мариинского театра, китайских и корейских национальных коллективов, а также сводного хора Владивостокской епархии.

Завершится концерт песней «Солнечный круг» в исполнении детей на языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Во время «Владивостокских сезонов» жители и гости региона смогут послушать выступления музыкантов и творческие коллективы из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посетить стилизованные этнокультурные пространства под открытым небом, флешмобы, выставки и попробовать новые блюда.

Мероприятия фестиваля направлены на развитие гуманитарных связей России с другими странами и презентацию культурного богатства Дальнего Востока.

В ПСБ отметили, что банк поддерживает проекты, которые способствуют укреплению культурных связей и развитию искусства в России.

По словам старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой, поддержка концерта «Россия — миру» — это не просто вклад банка в организацию значимого мероприятия, но и способ подчеркнуть важность культурного диалога и сотрудничества на мировой арене.

«Такие инициативы способствуют укреплению национальной идентичности и выстраиванию взаимопонимания между разными культурами, создавая пространство для уважения. Мы рады внести свой вклад в развитие культурного обмена и продемонстрировать уникальность творческого потенциала россиян мировому сообществу — все это полностью соответствует нашим ценностям и миссии», — сказала Вера Подгузова.

Восточный экономический форум-2024, организатором которого является фонд «Росконгресс», стартовал во Владивостоке 3 сентября и продлится три дня.