Мантуров оценил темпы роста обрабатывающей промышленности РФ

Правительство РФ повысило оценку темпов роста обрабатывающей промышленности по итогам 2024 года до 6,8%. Изначальный прогноз предполагал увеличение выпуска на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%», — заявил он.

По результатам первых семи месяцев рост обрабатывающей промышленности составил 8,6% по сравнению с январем — июлем 2023-го, свидетельствуют данные Росстата.

До этого Bloomberg заметил, что турецкая промышленность страдает от жесткой денежной политики местного Центробанка. Число закрывающихся предприятий в стране по итогам июля выросло на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ранее Банк России допустил возможность мирового финансового кризиса.