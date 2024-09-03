Работникам «Металлоинвеста» в Курской и Белгородской областях окажут материальную помощь

Каждому работнику Михайловского ГОКа, Лебединского ГОКа и ОЭМК, а также всех дочерних предприятий «Металлоинвеста», расположенных на территориях Курской и Белгородской областей, окажут материальную помощь в размере 50 тыс. рублей каждому работнику. Об этом сообщается на сайте компании.

Такое решения было принято в ходе рабочей поездки гендиректора «Металлоинвеста» Олега Крестинина 22-23 августа на предприятия компании. Выплаты будут осуществлены в сентябре.

Крестинин обсудил с руководством Михайловского ГОКа, Лебединский ГОКа и ОЭМКа вопросы организации производственных процессов в условиях режима КТО, введенного на территориях Курской и Белгородской областей. Также гендиректор компании встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

В «Металлоинвесте» оценили слаженность и стабильность работы трудовых коллективов в чрезвычайных условиях приграничных областей, в связи с чем был расширен социальный пакет. Так, в скором времени разработают и внедрят дополнительные меры соцподдержки работников.

Отмечается, что с 1 октября компания будет предоставлять полную компенсацию обедов для всех работников предприятий компании. Кроме того, для удаленных участков будет развернута сеть продуктоматов.

В компании уточнили, что более двух лет соцобъекты «Металлоинвеста» задействованы под пункты временного размещения вынужденных переселенцев. Компания полностью обеспечивает их питанием, медикаментами и предметами первой необходимости.

Также компания выделит средства на ремонт и реконструкцию соцобъектов предприятий после снятия статуса объектов ПВР. Так, детские оздоровительные лагеря и базы отдыха будут расширены и обновлены.