Россиянам объяснили, как оптимизировать траты при большом количестве кредитов

У некоторых граждан количество кредитных договоров превышает 5 или даже 10 штук. В данном случае, как правило, люди находятся в постоянном стрессе, боясь пропустить очередной платеж. Эксперт по восстановлению кредитной истории Екатерина Шакурова в беседе с РИАМО посоветовала сделать рефинансирование и объединить все займы в один.

«Плюсов из этого заемщик увидит два: первый — это оплата один раз в месяц в один банк, а не в 5-10, второй — для улучшения кредитной истории. Так как на фоне ужесточения требований Центрального банка, прорефинансировать в будущем, при снижении ключевой ставки, шанс будет только у незакредитованных заемщиков», — объяснила Шакурова.

Она добавила, что низкую ставку заемщик может получить при залоговом кредитовании, а за счет длительного срока (до 20 лет) получается более комфортный платеж.

В начале сентября стало известно, что долги россиян по кредитным картам за год взлетели почти в 1,5 раза, приблизившись к рекордным 5 трлн рублей. Число открытых карт выросло на 16% год к году, до 82 млн штук.

Такая динамика обусловлена сразу несколькими факторами, отмечают аналитики. Во-первых, кредитные карты выглядят привлекательнее потребительских кредитов на фоне высоких ставок по последним. Так, во время грейс-периода проценты по кредиткам не начисляются, а по его истечении полная стоимость составляет около 23-40% годовых против 40-60% по потребкредитам.

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