На прилавки магазинов в РФ может вернуться оригинальная Pepsi

Оригинальный газированный напиток Pepsi может вернуться на прилавки в российские магазины под новым названием. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

В материале уточняется, что на днях американская корпорация PepsiCo подала заявку на регистрацию в РФ нового товарного знака. Обращение было направлено прямо из США, с адреса одной из штаб-квартир компании.

«Под брендом «Пепси-кола» она (компания — «Газета.Ru») сможет производить безалкогольную газировку. А большего ей и не надо», — говорится в публикации.

В марте 2022 года пресс-служба PepsiCo заявила о прекращении продажи напитков, производимых компанией, на территории РФ. В том числе речь шла о лимонадах Pepsi, Mirinda и 7Up.

Кроме того, корпорация отказалась от всей рекламной деятельности на территории страны.

20 сентября 2022 года агентство Reuters сообщило о полном прекращении производства лимонадов Pepsi, 7UP и Mountain Dew в РФ. Причиной послужило израсходование всех концентратов, которые еще оставались в стране после ухода PepsiCo.

Ранее PepsiCo запретила упоминать боевые действия в своей рекламе на территории Украины.