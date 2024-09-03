Бизнес в России нашел альтернативу кредитам

Российский малый и средний бизнес стал чаще прибегать к краудфандингу на фоне высоких ставок по кредитам и ужесточения требований банков к заемщикам, пишет газета «Ведомости».

Объем этого рынка по итогам первого квартала составил 11,1 млрд рублей, что представляет собой треть от всей суммы за 2023 год (33,3 млрд рублей).

Чаще всего за привлечением финансирования на краудплатформы обращаются компании из сфер торговли и строительства. Самые популярные цели — пополнение оборотных средств, исполнение контрактов, реклама, закупка товара и расширение ассортимента.

До этого экономист Андрей Лобода предупредил о рисках неплатежеспособности российского бизнеса из сфер пищевого хозяйства и услуг в 2024 году.

Ранее сообщалось, что бизнесмены в России стали чаще брать займы под залог авто.