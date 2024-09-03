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Эксперт объяснила, зачем страна НАТО Турция хочет вступить в БРИКС

Экономист Новикова назвала две выгоды Турции от вступления в союз БРИКС

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Murad Sezer/Reuters

Вступив в БРИКС, Турция решит две задачи. Анкара сможет усилить экономическое развитие и получит больший рынок для сбыта своих товаров, чем Евросоюз. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Например, Турция занимает первое место в мире по экспорту полевого шпата, мировой лидер по добыче пемзы, экспортирует хром, мрамор, барит и другие природные ресурсы. Турция могла бы занять позиции в производстве транспортных средств в рамках союза БРИКС вместо рынка США и Европы», — пояснила экономист.

Она уточнила, что союз стран БРИКС уже сейчас стал довольно мощной альтернативой западному блоку стран. По ее оценке, доля всех стран БРИКС уже более 30% всей мировой экономики, что сопоставимо с западными экономиками. Альянс за счет новых участников сможет увеличить потенциал своего дальнейшего экономического развития и стать ключевым центром по торговому взаимодействию экономик, уверена Новикова. Она добавила, что уже в настоящее время страны союза работают над созданием альтернативной формы денежных расчетов в рамках дедолларизации.

Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС, сообщило 2 сентября агентство Bloomberg. В настоящее время в союз входят Россия, Китай, Бразилия, Иран, Индия, ЮАР, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. К альянсу также хотят присоединиться Малайзия и Азербайджан, страны уже подали официальные заявки.

Подробнее — в  материале «Газеты.Ru».

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