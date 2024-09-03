Услугами Сбера на Дальнем Востоке пользуются 135 тыс. корпоративных клиентов

Услугами Дальневосточного банка Сбера активно пользуется 135 тыс. корпоративных клиентов, за год клиентская база выросла более чем на 2%, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, этот регион характеризуется одним из самых высоких продуктовых проникновений и динамичным ростом доходов. При этом активно развиваются все сегменты бизнеса, а около половины доходов приходится на крупнейший, крупный и средний бизнес.

Говоря о специфике дальневосточного бизнеса, Ведяхин отметил, что местных предпринимателей волнуют вопросы, связанные с разрывом логистических, платежных цепочек и торговых связей.

«Актуальный запрос для клиентов — проведение платежей за товары и получение экспортной выручки. Также клиентам требуется помощь в комплексном сопровождении сделок: начиная от поиска надежных китайских партнеров и заканчивая поставкой товара в РФ», — рассказал первый зампред Сбербанка.

Ведяхин напомнил, что в 2023 году Сбер провел активную работу с клиентами рыбной отрасли и помог им принять участие во второй волне крабовых аукционов. Банк разработал индивидуальные подходы к заемщикам, занимающимся выловом краба. К примеру, были увеличены сроки кредитования, сделан более гибким подход к такому показателю, как максимальный размер долговой нагрузки.

«Клиентам рыбной и крабовой отраслей Сбер предлагает продукты для цифровой трансформации бизнеса. Совместно с клиентами, занимающимися выловом водно-биологических ресурсов в Дальневосточном бассейне, ведем работу по прогнозированию объемов вылова и оптимизации маршрутов судов», — сообщил он.

Более 100 проектов по созданию значимых объектов социальной сферы и инфраструктуры на общую стоимость более 1 трлн рублей планировали реализовать на Дальнем Востоке Российской госкорпорацией развития ВЭБ.РФ, Сбером, Минвостокразвития и Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Четырехстороннее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума 2023 году.