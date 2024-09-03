Россияне стали чаще брать займы под залог машины

Доля займов под залог машины, которые россияне брали на развитие личного бизнеса, в январе – июне 2024 года составила 16,2%. В первом полугодии 2023-го доля была 11,3%, говорится в исследовании финтех-сервиса CarMoney (есть у «Газеты.Ru»).

Кроме того, увеличилась доля займов на открытие нового бизнеса — до 2,8% с 1,5% годом ранее.

«В последние годы мы наблюдаем рост числа клиентов, которые занимаются именно предпринимательской деятельностью, с 30% до 40% от общего количества заемщиков, оформляющих займы под залог автомобиля. Популярность автозаймов у предпринимателей объясняется тем, что взять такой заем для них зачастую намного проще и быстрее, чем оформить банковский кредит», — отметила коммерческий директор CarMoney Татьяна Благовещенская.

Также россияне оставляли авто в залог, чтобы взять новый кредит для покрытия старого (доля займов на рефинансирование за год повысилась с 18,6% до 22,7%). Еще одна цель кредитов под залог авто — отпуск, отдых и различные праздничные события. Их доля в общем числе за год выросла с 2,9% до 4,5%. Вместе с тем, значительно снизилась доля автозаймов, которые россияне брали на текущие бытовые и личные нужды, — с 25,8% до 17,7%, на ремонт квартиры и дачи — с 34,5% до 31,3%, а также на ремонт автомобиля — с 5,4% до 4,8%.

Компания проанализировала данные более 30 тыс. оформленных в России автозалогов, что составляет свыше 60% всех займов, которые брали россияне под залог автомобилей.

Ранее стало известно, сколько россиян нуждаются в кредитах.