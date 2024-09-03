Эксперт заметил снижение цен в России

С 25 августа по 1 сентября 2024 года так называемый Индекс Мишек снизился на 1,8% по сравнению с его снижением на 0,6% неделю назад. Это произошло из-за удешевления конфет «Мишка косолапый» и моркови, рассказал «Газете.Ru» автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За текущую неделю ни один из 14 товаров в индексе не подорожал. Зато снизились цены на конфеты «Мишка косолапый» на -22,1% и морковь на – 3,4%. Недельный Индекс Мишек показывает, что цены на составляющую его базу товары немного снизились», — отметил экономист.

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В августе 2024 года Индекс Мишек вырос на 6% к августу 2023-го против увеличения на 6,7% в годовом выражении за июль. То есть годовая инфляция по Индексу Мишек в августе немного замедлилась.

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По состоянию на 1 сентября 2024 года к аналогичной дате прошлого года сельдь «Матиас» подорожала на 41,3%, куриные яйца — на 25,3%, бананы — на 23,1%, плавленый сырный продукт «Фетакса» — на 9,8%, растительное масло «Олейна» — на 6,9%, молоко «Домик в деревне» — на 5%, сливочное масло «Простоквашино» — на 2%. За год снизились цены на три товара: морковь подешевела на -53%, конфеты «Мишка косолапый» – на 43,9%, куриные тушки — на 2,8%.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

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