Мишустин и Воробьев поздравили с Днем знаний учащихся и педагогов лицея «Авиатика»

Премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрели лицей «Авиатика», открывшийся в Лобне, а также поздравили учащихся и педагогов с началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

Отмечается, что лицей был построен в рамках национального проекта «Образование». Он оборудован всем необходимым для учебы, занятий спортом и творчеством. Учебное заведение является одним из двух крупнейших в Подмосковье.

«Я поражен масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий, современный. Здесь еще важно было подготовить персонал, сделать все лабораторные классы. Федеральная часть финансирования была вовремя доведена. Это большая президентская программа, и все мы стараемся, чтобы национальные проекты, государственные программы, указы и поручения президента выполнялись вовремя», — сказал Мишустин.

По его словам, важно развивать инфраструктуру, так как для школы необходимы хорошие дороги, автобусы, чтобы у ребят была возможность комфортно доехать как до своего дома, так и к местам, где они будут заниматься своими хобби.

Как подчеркнул Воробьев, президентская программа позволяет реализовывать в Подмосковье очень амбициозные проекты, как по форме, так и по содержанию.

«Здесь, в лицее, мы видим просторные аудитории, лучшие лаборатории. У нас задача - приглашать к себе самых талантливых учителей. Мы сотрудничаем с техническими, гуманитарными вузами, потому что заинтересованы, чтобы наши ребята поступали в самые передовые университеты», — отметил он.

Отмечается, что в 4-этажном лицее разместились начальная школа на 800 детей, основная на 1000 мест и старшая на 400 учащихся. Обучение здесь будет вестись по 4 профилям: два технических (авиастроительное и аэрокосмическое направление), естественно-научный с инженерным уклоном (курчатовские классы), социально-экономический также с инженерным уклоном (медиаклассы). Кроме того, в лицее есть современная база, лаборатории, мастерские.

Напомним, старт строительству «Авиатики» Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова дали в мае 2022 года одновременно с 19 другими школами.