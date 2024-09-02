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ВТБ запустил подписку для розничных клиентов

Клиентская база ВТБ в сентябре превысит 22 млн человек

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Shutterstock

ВТБ со 2 сентября запустил подписку для массовых клиентов банка. Об этом в преддверии ВЭФ-2024 рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В России сегодня один из самых конкурентных банковских рынков с очень избирательными потребителями. В среднем на одного клиента приходится 2-3 карты разных банков. Вместе с тем, растет усталость пользователей от того, что несколько важных услуг дополняются двумя десятками ненужных», — сказал Горшков.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ банка уточнил, что в связи с этим в подписке банк сосредоточился на самых востребованных опциях.

Отмечается, что «ВТБ Плюс» позволит клиентам выбрать две дополнительные категории по программе лояльности – кешбэк рублями до 25% и +1% к ставке по накопительному ВТБ-счету после первых трех месяцев его использования. Также дополнительно клиенты получат скидки у популярных сервисов такси, доставки еды и маркетплейсов.

Для всех клиентов ВТБ первые 30 дней подписки станут бесплатными, затем ее стоимость составит 249 рублей в месяц. В банке считают, что до конца этого года сервисом смогут воспользоваться до полумиллиона россиян.

Напомним, ВТБ перезапустил программу лояльности и удвоил инвестиции в нее. С мая банк начисляет кешбэк рублями до 25% в категориях, которые клиенты выбирают сами. Так, повышенные ставки по вкладам и перезапуск кешбэка повлияли на рост активной клиентской базы банка, которая в сентябре превысит 22 млн человек. При этом доля клиентов с активными картами на руках уже достигла 92%.

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